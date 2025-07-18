Vali Aygöl, çiğ köfteyi tatlıya bağladı

Vali Aygöl, çiğ köfteyi tatlıya bağladı
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Vali Aygöl, çiğ köfteyi tatlıya bağladı
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Esnaf ziyareti sırasında koruma polisine sadece marul verip içine çiğ köfte koymayı unutan Tunceli Valisi Şefik Aygöl konuyu tatlıya bağladı. Vali Aygöl, bu kez koruma polisine kendi elleriyle tatlı ısmarladı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, çiğköfte ikramı sırasında korumasıyla yaşadığı anların ardından bu kez ona kendi elleriyle tatlı ısmarladı.

ÇİĞ KÖFTE VERMEYİ UNUTTU AMA TATLI ISMARLADI

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, geçtiğimiz günlerde çiğköfte dağıtırken koruması ile yaşadığı diyalogla sosyal medyada gündem oldu. O anların ardından bu kez çiğköfte değil, koruma görevlisiyle birlikte tatlı yerken görüntülenen Vali Aygöl, bu defa tatlı ısmarladı.

"HERKES RAHAT OLSUN, SIKINTI YOK"

Vali Aygöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiğköfte konusunu koruma arkadaşımla tatlıya bağladık. Herkes rahat olsun, sıkıntı yok" ifadelerini kullanarak takipçilerini gülümsetti. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Yaşam
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