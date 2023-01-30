Uzman kuaför Ekrem Kaçar: Tarz olmak isteyenler mutlaka bu modelleri denesin

Eskişehir'de müşterilerine hizmet veren kuaför Ekrem Kaçar, 2023 yılında moda olacak erkek saç modelleri için, "Saçlar, vücudun mihenk taşıdır. Tarzın tamamlayıcısıdır. Bu sebeple gerek kadınlar için gerekse de erkekler için özen gösterilmesi gerekir. Moda olan saç modellerini söylemeden önce şunu belirtmek isterim, insanların kendisini ve kendi vücut yapısını bilmesi çok önemlidir. Bunun çerçevesinde kendisini şekillendirmesi en önemli husustur." açıklamalarını yaptı.

2023 yılına damga vuracak erkek saç modelleri hakkında açıklamalarda bulunan başarılı kuaför Ekrem Kaçar, tarz olmak isteyen adaylar için birçok ipucu paylaştı.

KUAFÖR SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Birçok insan için saç kesiminde en önemli hususun kuaförün tecrübesi olduğunu belirten Kaçar, "2023 yılında dağınık saç modeli çok moda. Dağınık saç kesiminde ise en önemli nokta, kişiselleştirme ve teknik kesim güçlü ve başarılı bir şekilde yapılmış olmasıdır. Bu saçı güzel gösteren kesinlikle dokulu kesimdir. Bu sebeple kuaför seçimi çok önemli." dedi.

SAÇ, YÜZ TİPİNE GÖRE ŞEKİLLENDİRİLMELİ

Sosyal medyanın yeni trendleri oldukça etkilediğini söyleyen Kaçar, "Saç kesiminde kesinlikle yüz tipi çok önemli. Sosyal medyadan görülüp yapılan çoğu model her insana yakışmayabilir. 2023 yılında erkekler, kadınlardan daha fazla perma yaptırmaya başladı. Bu saç modelini yapmadan önce kuaför, müşterinin yüz tipini belirlemeli ve ona göre yapmalı. Bu yılın en büyük trendi kesinlikle Fransız kesim olarak adlandırdığımız kesim ve ardından perma işleminin uygulanması olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.

BOB KESİM GERİ DÖNDÜ

Geçmiş yılların trendi olan bob kesim modelinin erkeklerde geri döndüğünün altını çizen Kaçar, "Eskiden daha çok kadınlarda uygulanan bu model, bu yıl erkekler için oldukça trend. Bu saç kesiminde de yine dokulu kesimin doğru yerde kullanımı çok önemli. Bu modelin yanı sıra üç numara kesim ve yanına yapılan şekillendirmeler tarzı olumlu yönde etkileyecektir." dedi.