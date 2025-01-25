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Usta sanatçının mezarının içler acısıyla ilgili kızından açıklama geldi

Usta sanatçının mezarının içler acısıyla ilgili kızından açıklama geldi
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Sanat dünyasının usta ismi Genco Erkal'ın mezarının bakımsız görüntüleri büyük tepki çekti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan kızı, "Klasik mezar yapmak istemiyoruz, bir anıt mezar yapmak istiyoruz. İBB ile çalışıyoruz. Yıldönümünde açılacak gibi planlıyoruz" dedi.

Sanat dünyasının efsanevi ismi Genco Erkal, 31 Temmuz 2024 tarihinde kan kanseri nedeniyle hayata gözlerini kapattı. 86 yaşında vefat eden usta sanatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Usta sanatçının vefatından aylar sonra Genco Erkal'ın mezarına ait görüntüler sosyal medyada gündeme geldi.

Usta sanatçının mezarının içler acısıyla ilgili kızından açıklama geldi

"YETERLİ BAKIM YAPILMIYOR" İDDİASI

Habertürk'te yer alan habere göre, yağmur nedeniyle mezarın toprağının kaydığı ve yeterli bakımın yapılmadığı iddia edildi. Bu durum, ünlü sanatçının sevenleri tarafından tepkilere yol açtı. Usta sanatçının mezarının bakımsız hali, bir dönemin efsanevi ismine yeterince özen gösterilmediği yorumlarına neden oldu.

Usta sanatçının mezarının içler acısıyla ilgili kızından açıklama geldi

KIZINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Genco Erkal'ın mezarının yapılmamış olması üstüne gelen tepkilere kızı Ayşe Erkal'dan açıklama gecikmedi. T24'e açıklamalarda bulunan Erkal, klasik mezar istemediklerini belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile çalıştıklarını ve Genco Erkal'ın ölüm yıldönümünde açılacak bir anıt mezar tasarlandığını dile getirdi.

Ayşe Erkal, yaptığı açıklamada "Türk usullerine göre 6 ay ile bir sene arasında yapılır mezarlık zaten. Öncesinde de yaptıramazsın diye bir kanun yok. Ağustos başındaydı cenazemiz de. Klasik mezar yapmak istemiyoruz, bir anıt mezar yapmak istiyoruz. İBB ile çalışıyoruz. Mimarlara haber verildi ve işlemlere başlandı. Tasarımlar yapılıyor, şu an üzerinde onay verdiğimiz bir tasarım da yok. Yıldönümünde açılacak gibi planlıyoruz ve bu yüzden acele etmiyoruz. Yani hazırlanmakta olan bir anıt mezar var, tasarım aşamasındayız" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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