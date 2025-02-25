Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı

Okul bahçesine girip dehşet saçtı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok

Usta oyuncu Zeynep Eronat'tan çarpıcı itiraf: Hiç anne olmak istemedim, pişman değilim

Usta oyuncu Zeynep Eronat'tan çarpıcı itiraf: Hiç anne olmak istemedim, pişman değilim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta oyuncu Zeynep Eronat, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Hayatına ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, iki evliliğinde de çocuk sahibi olmak istemediğini itiraf etti.

Zeynep Eronat, Haber Bahane'de Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Yaşamına dair bilinmeyenleri içtenlikle dile getiren başarılı oyuncu, hayatı boyunca çocuk sahibi olmak istemediğini ve bundan hiç pişman olmadığını söyledi.

Asmalı Konak, Parmaklıklar Ardında, O Hayat Benim gibi dizilerin yanı sıra Neredesin Firuze, Mustafa Hakkında Her Şey gibi filmlerde rol alan Eronat, oyunculuğa annesinin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

"ÇİLEKEŞ BİR HAYATIM OLDU"

Hayatında büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Eronat, "Çilekeş bir hayatım oldu, aman aman gül bahçeli bir hayat yaşamadım ben. Doğrusu varlığı da gördüm yokluğu da gördüm ama hepsini göğsümde yumuşattım. Her şeye tamamım, yeter ki sevdiklerime bir şey olmasın, aileme bir şey olmasın" dedi. Eronat, babasının baskıcı bir figür olduğunu söyledi.

Usta oyuncudan çarpıcı itiraf: Hiç anne olmak istemedim, pişman değilim

"ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ YAŞIYORUM"

Usta oyuncu, yıllardır sahnelerde ve ekranlarda olmasına rağmen hâlâ kendisini yeterli hissetmediğini "Hâlâ özgüven eksikliğim var, hâlâ istenmiyor ya da sevilmiyor muyum diye düşünüyorum" sözleriyle dile getirdi. Bu durumun çocukluğundan itibaren yaşadığı travmalarla ilişkili olduğunu vurgulayan Eronat, annesinin ona tevazu sahibi olmayı öğretmesinin de etkili olduğunu söyledi.

Usta oyuncudan çarpıcı itiraf: Hiç anne olmak istemedim, pişman değilim

"ANNE OLMAK İSTEMEDİM"

Gökay Kalaycıoğlu'nun anne olmakla ilgili "Neden öyle bir tasarrufunuz oldu?" sorusuna yanıt veren başarılı oyuncu, "Hiç anne olmak istemedim. Kardeşim de ben de biz anne olma heveslisi olmadık. Hiç de pişman değiliz ikimiz de. Belki de eşlerim çocuk istemediği için ben öyle bir gurur yaptım bilmiyorum... İkisi de çocuk istemedi. Birinin zaten öbür evliliğinden bir çocuğu öteki de gidiciydi, kafaya koymuştu benden gitmeyi. Evlendiğimiz gün zaten anladım ben gözü yola bakıyordu" dedi.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
img

Sosyal medyaya kademeli düzenleme
img

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor
img

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı

Jose Mourinho'dan yeni hamle
Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.