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Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

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İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Valide-i Cedid Camii'nde kadınlarla erkeklerin karışık şekilde teravih namazı kıldığı iddia edildi. Üsküdar Kaymakamlığı paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatırken yapılan açıklamada "Cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği müşahede edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Ramazan ayıyla birlikte İstanbul Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'inde yoğunluk yaşanmaya başladı. Özellikle teravih vakitlerinde kadın ve erkek cemaatin aynı safta namaza durması ise tartışmaları beraberinde getirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Üsküdar Kaymakamlığı inceleme başlattı.

KAYMAKAMLIK İNCELEME BAŞLATTI

Açıklama yapan Kaymakamlık, "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntülerin paylaşılması üzerine başlattıkları incelemenin sonucunu paylaştı.

"CAMİ İÇERİSİNDE PARAVANLA İLAVE BÖLÜM OLUŞTURULMUŞ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir."

Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAdam Bey:

bu da mu kanuni suç? camilerde imkan yok kadın erkek beraber namaz kılsın! yapay zeka ile kendileri yaptılar fotoşopladılar fotoğrafı ve şimdi yapan kişi iş başında. neden? orası CHP belediyesi ondan anladikos? chp’nin olduğu yerde kargaşa çıkartmak…. biz bu oyunları biliriz!

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Haber YorumlarıVEFA:

Doğrusu yapılmış, kaçıncı asırda yaşıyoruz. Yobazlığa, bağnazlığa geçit verilmemeli. Afganistan olmaya özenmenin ülkeye yararı yok!..

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Haber Yorumlarıakif:

Kaymakamlık ne alaka? Ortada yasaya aykırı bir şey mi var? Hangi madde söyleyin de bilelim. Ortada dine aykırı bir durum var. Bu da diyanetin görevi.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Kaymakamin derdine bak haremlik selamlik uygulaniyormu bunun derdinde kim nerde isterse orda kilar isterse gider kilisede kilar sanane kaymakam bey sen laik devletin kaymakami degilmisin sanki seriat kurallariyla yonetilen bir ulkenin ksymakamı seriat kuralalrini bu sekilde uygulayarak alenilestirme pesinde oldugunuzu hicte farketmedik ha

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Haber YorumlarıDağıstan:

Size bize ne ya ? Var mı aykırı bır durum hareket. İbadetini yanyana yapmaktan öte bir şey yapıldığı yok. Heryerde bir şeyler aramayın. Camiye de mi kayyum atayacaksınız ? Önce minarelerden yayılan canhıraş ezan , sela seslerinin desibeline bakın...

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Haber Yorumlarıülker kaya:

Devlet vatandaşlarının huzuru ve özgürce inancını yaşamayı sağlamasından sorumlu olduğu için kaymakam bey açıklama yapmış.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Yahu milletin aklıyla şu mübarek günde dalga geçmeyin..uleynn resimde bir erkek ve kadın yan yana....he pardon manevi bir paravan varsa onu görecek kudretinin yok..zaten yıllar önce manevi tanklar ile bu masal başlamıştı..;)))

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Reisleri dini güncellemek lazım derse cemaat gereğini yapar diye düşünün birde , ama bu yapay zeka ile seçim hazırlığı saldırırları bence . İBB seçimlerini kayıp edince itiraz edip ikincisinde daha büyük farkla yenilmeleri gibi hezimete uğrayacaklar . Halktan zaten koptular burcuvadan daha zenginler yeni bir toplum oluşturmayı başardılar diye düşünüyorum .

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