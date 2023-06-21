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Bunu yapan insan olamaz! Sokak kedisine ağda bantlı işkence

Yaşam Haberleri

Hayvanlara yönelik eziyetlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Üsküdar'da, bir sokak kedisine ağda bantları yapıştırıldı.

Üsküdar'da bir sokak kedisinin vücudunun çeşitli yerlerine ağda bantları yapıştırıldığı görüldü. Kedinin kuyruğundan sırtına kadar farklı noktalara yapıştırılan ağda bantlarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Vücuduna ağda bantları yapıştırılan kediyi gören bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kediyi kayda aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Uğur - Yaşam

Üsküdar kedi Yaşam Güncel Haberler

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