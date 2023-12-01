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Üsküdar'da Ahmet Ratıp Paşa Köşkü'nün bahçesindeki marangozhanede çıkan yangın söndürüldü

1 Aralık 2023 12:31 Son Güncelleme: 12:32 Abone Ol

Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen Ahmet Ratıp Paşa Köşkü'nün bahçesindeki marangozhanenin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Marangozhanede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.