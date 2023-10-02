Uşak'ta trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Uşak-Sivaslı kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Uşak-Sivaslı kara yolunda ilerleyen C.Ç. (19) yönetimindeki 64 AY 599 plakalı otomobil, Kızılcasöğüt mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam