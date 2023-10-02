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Uşak'ta trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Uşak-Sivaslı kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.