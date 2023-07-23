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Uşak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Yaşam Haberleri

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kemalöz Mahallesi 1. Pırlanta Sokak'ta ilerleyen M.Ş. yönetimdeki 01 TT 848 plakalı otomobil, Koru Park yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan E.İ, D.K. ve B.U. yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

E.İ'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Berkan Çetin - Yaşam

Uşak Yaşam Haberler

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