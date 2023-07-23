Uşak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.