Uşak'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yangın, tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada hasara neden oldu.
Uşak'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın, tekstil atıklarından elyaf üretim yapılan fabrikada hasara neden oldu.
Yangının başlangıç anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA / Yaşam