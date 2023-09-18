Uşak'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Yangın, tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada hasara neden oldu.