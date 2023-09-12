Uşak'ın sevilen televizyon program yapımcısı Ali Osman Aşçı son yolculuğuna uğurlandı
Uşak basın camiasının emektar isimlerinden Ali Osman Aşçı, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Aşçı, köyü olan Sivaslı İlçesine bağlı Samatlar köyünde toprağa verildi. Uşak Valisi, CHP Uşak Milletvekili ve diğer yakınları da cenazeye katıldı.
Uşak basın camiasının emektar isimlerinden Ali Osman Aşçı, son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı.
Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası vefat eden Uşak'ın sevilen televizyon program yapımcısı ve sunucusu Ali Osman Aşçı, kendi köyü olan Sivaslı İlçesine bağlı Samatlar köyünde toprağa verildi.
Aşçı'yı son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında; Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem savaş, ailesi, yakınları ve gazeteci meslektaşları yer aldı.
Uşak Valisi Dr. Turan Ergün Aşçı'nın çocukları ve ailesine başsağlığı diledi. Aşçı, Öğle namazına müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. - UŞAK