Uşak'ın sevilen televizyon program yapımcısı Ali Osman Aşçı son yolculuğuna uğurlandı

Uşak basın camiasının emektar isimlerinden Ali Osman Aşçı, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Aşçı, köyü olan Sivaslı İlçesine bağlı Samatlar köyünde toprağa verildi. Uşak Valisi, CHP Uşak Milletvekili ve diğer yakınları da cenazeye katıldı.