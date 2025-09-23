Ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Lütfen üstünüzü kapatın

44 yaşındaki radyo sunucusu Nikki Osborne, iş seyahati için Whitsundays'e gitmek üzere Brisbane'deki Qantas Lounge'a yöneldiğinde beklenmedik bir olay yaşadı. Osborne'un iddiasına göre bir çalışan yanına gelerek, "Öncelikle uzun süredir hayranınım ama hırkanı kapatmalısın, içerideki diğer kültürleri korumamız gerek" dedi.

"BÜYÜK UTANÇ YAŞADIM"

Beyaz şort, pembe dantelli bodysuit ve beyaz örgü hırka giydiğini söyleyen Osborne, bu sözler karşısında şoke olduğunu anlattı. Yanında bir meslektaşı varken böylesi bir uyarıya maruz kalmanın kendisini utandırdığını, öfke, hayal kırıklığı ve aşağılanmayı aynı anda hissettiğini dile getirdi.

YETKİLİLER ARAYARAK ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından Qantas yetkilileri Osborne'u arayarak benzer bir durumun tekrar yaşanmayacağına dair güvence verdi. Ancak Osborne, telefon görüşmesi sırasında kıyafetinin tek tek incelenmesinden daha da rahatsız olduğunu ifade etti.

KABİN MEMURU MORALİNİ YERİNE GETİRDİ

Yaşananlara rağmen Osborne, uçuşta moralini tazeleyen bir an yaşadığını söyledi. Kabin memurunun kendisine "Bush Barbie" adlı komedi karakteriyle hitap ederek saygı göstermesinin, üzerindeki olumsuz duyguları hafiflettiğini belirtti.