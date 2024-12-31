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Ünlü şarkıcı Aydilge: Kadınların sevişmekten daha büyük dertleri var

Ünlü şarkıcı Aydilge: Kadınların sevişmekten daha büyük dertleri var
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"Hayalim sevişirken ölmek" diyen fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede'ye ünlü şarkıcı Aydilge'den tepki geldi. Aydilge, "İnanın sevişmekten çok daha büyük dertleri var kadınların. Yani kadının sakinleşmesi için illa biri ile sevişmesi gerekiyormuş gibi." ifadelerini kullandı.

Ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede katıldığı bir televizyon programında çok konuşulacak sözler kullandı. 4 çocuk annesi Gerede, "Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek." dedi.

Ünlü şarkıcı Aydilge: Kadınların sevişmekten daha büyük dertleri var

BENNU GEREDE'YE AYDİLGE'DEN TEPKİ

Gerede'ye ünlü şarkıcı Aydilge'den yanıt geldi. Kadınların sevişmek dışında daha büyük dertlerinin olduğunu söyleyen Aydilge, söz konusu ifadelerin erkek söylemi olduğunu savundu.

Ünlü şarkıcı Aydilge: Kadınların sevişmekten daha büyük dertleri var

"KADINLARIN SEVİŞMEKTEN DAHA BÜYÜK DERTLERİ VAR"

Aydilge, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları söyledi: "İnanın sevişmekten çok daha büyük dertleri var kadınların Bennu Hanım. Benim mutsuz ve gergin bir kadın gördüğümde aklıma gelenler, şiddet mi görüyor, iş yerinde mobbinge mi uğruyor, taciz mi ediliyor, istediği eğitimi mi alamıyor, tehdit mi ediliyor, zorla mı evlendirildi gibi... Ayrıca kadınların öfkelenmesine, ses çıkarmasına tahammül edemeyen bazı erkeklerin söylemidir bu ne yazık ki. Yani kadının sakinleşmesi için illa biri ile sevişmesi (normalde sevişmek kelimesini kullanmıyorlar da kibar olsun diye onu kullanıyorum) gerekiyormuş gibi. Sanki kadınların ehlileştirilmesi gerekiyormuş gibi. Yöntem de bu!"

Ünlü şarkıcı Aydilge: Kadınların sevişmekten daha büyük dertleri var

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTugba null:

doğru demiş.

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