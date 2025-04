Ünlü oyuncu Priscilla Pointer 100 yaşında hayata gözlerini yumdu

Carrie ve Dallas gibi unutulmaz yapımlarda rol alan, ABd'li oyuncu Priscilla Pointer, 100 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatı, oğlu yazar ve yönetmen David Irving tarafından açıklandı. Pointer'ın huzurevinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

KIZIYLA AYNI SETİ PAYLAŞMIŞTI

Pointer, 1976 yapımı Brian De Palma imzalı korku klasiği Carrie filminde kızıyla birlikte rol alarak geniş kitlelerin beğenisini kazanmış, daha sonra da kızıyla birlikte altı filmde daha kamera karşısına geçmişti. Oyunculuğun yanı sıra tiyatro alanında da etkin olan Pointer, San Francisco Aktörler Atölyesi'nin kurucuları arasında yer aldı. Sinema kariyerinde birçok önemli yapımda yer alan Pointer, 1977 yapımı Looking for Mr. Goodbar filminde Diane Keaton'ın, 1985 yapımı The Falcon and the Snowman filminde Sean Penn'in ve 1986 yapımı Blue Velvet filminde Kyle MacLachlan'ın annesi rollerini üstlendi.