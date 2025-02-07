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Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı

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Birçok başarılı projede rol alan oyuncu Eray Demirkol, babası Ergun Demirkol'un vefatıyla büyük bir acı yaşadı. 'Deli Yürek', 'Süper Baba' ve 'Ekmek Teknesi' gibi popüler dizilerde rol alan Eray Demirkol, babasının kaybını sosyal medya üzerinden duyurdu.

'Deli Yürek', 'Süper Baba' ve 'Ekmek Teknesi' gibi dizilerde hayat verdiği karakterlerle tanınan ünlü oyuncu Eray Demirkol, babası Ergun Demirkol'un vefat ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı

Ergun Demirkol'un cenazesi, Esenkent Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

aslında ana veya babasını kaybeden biri küçükken veya çoluk çocuğa karışıp evlendikten sonra uğradığı acı ve şokun şiddeti çok daha değişik olur yetişkin olmayan biri sevdiği yakınını kaybettiğinde bunun acısını unutması için çok uzun yıllar geçmesi lazım. ben bunu yaşadım

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