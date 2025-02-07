Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
Birçok başarılı projede rol alan oyuncu Eray Demirkol, babası Ergun Demirkol'un vefatıyla büyük bir acı yaşadı. 'Deli Yürek', 'Süper Baba' ve 'Ekmek Teknesi' gibi popüler dizilerde rol alan Eray Demirkol, babasının kaybını sosyal medya üzerinden duyurdu.
'Deli Yürek', 'Süper Baba' ve 'Ekmek Teknesi' gibi dizilerde hayat verdiği karakterlerle tanınan ünlü oyuncu Eray Demirkol, babası Ergun Demirkol'un vefat ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Ergun Demirkol'un cenazesi, Esenkent Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.