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Ünlü market zincirinde satılıyor! Rengine aldandığı kıymayı ikiye ayıran vatandaş şoke oldu

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Gaziantep'te bir vatandaşın Metro Market'ten aldığı kıymanın iç kısmının çürük ve kokmuş olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'te bir vatandaşın Metro Market'ten satın aldığı kıyma, bozuk çıktığı iddiasıyla sosyal medyada gündem oldu. Kıymanın dış yüzeyinin taze ve kırmızı göründüğünü belirten vatandaş, ürünü ikiye böldüğünde iç kısmının koyu kahverengi renkte ve kötü kokulu olduğunu fark etti.

"EVE GELİP ORTADAN AYIRDIĞIMDA..."

Denetle'de paylaşılan görüntüde duruma tepki gösteren vatandaş, "Kıymanın dışı canlı ve kırmızı görünüyordu. Eve gelip ortadan ayırdığımda içinin çürük olduğunu ve kötü koktuğunu fark ettim" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük tepki topladı. Kullanıcılar, gıda güvenliği konusunda denetimlerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, yetkilileri göreve çağırdı. Metro Market tarafından da konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Ünlü market zincirinde satılıyor! Rengine aldandığı kıymayı ikiye ayıran vatandaş şoke oldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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