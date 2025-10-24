Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Neşe Aksoy (68), İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

SANAT DÜNYASINDAN KATILIM OLMADI

Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gören Neşe Aksoy, dün sabah yaşamını yitirdi. Çok sayıda Yeşilçam filminde rol alan sanatçı için bugün Mavişehir Memur Kardeşler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene kızı Elif Doğru, damadı Emek Can Doğru, yeğenleri Alper ve Tolga Dal, eski eşi Şükrü Ediz, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Aksoy'un cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye sanat camiasından kimsenin katılmaması ise "Büyük vefasızlık" olarak değerlendirildi.

NEŞE AKSOY KİMDİR?

1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Neşe Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yeşilçam'da "Kızlar Sınıfı Yarışıyor", "Lodos Zühtü" ve başrollerinde Tarık Akan ile Fikret Hakan'ın yer aldığı "Arkadaşım" filmleriyle tanındı. Oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi alan Aksoy, çeşitli sergilere de imza attı.

Cenaze töreninden kareler;