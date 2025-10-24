Haberler

Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Neşe Aksoy, İzmir'de akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze törenine sanat camiasından kimsenin katılmaması, sevenleri tarafından "büyük bir vefasızlık" olarak değerlendirildi.

  • Neşe Aksoy, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.
  • Neşe Aksoy'un cenazesi İzmir'de Mavişehir Memur Kardeşler Camii'nde düzenlenen törenle kaldırıldı ve Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.
  • Cenaze törenine sanat camiasından hiç kimse katılmadı.
  • Neşe Aksoy, Yeşilçam'da 'Kızlar Sınıfı Yarışıyor', 'Lodos Zühtü' ve 'Arkadaşım' gibi filmlerde rol aldı.
  • Neşe Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü mezunuydu ve İngiltere'de resim eğitimi aldı.

Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Neşe Aksoy (68), İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

SANAT DÜNYASINDAN KATILIM OLMADI

Bir süredir İzmir'deki özel bir hastanede akciğer kanseri tedavisi gören Neşe Aksoy, dün sabah yaşamını yitirdi. Çok sayıda Yeşilçam filminde rol alan sanatçı için bugün Mavişehir Memur Kardeşler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene kızı Elif Doğru, damadı Emek Can Doğru, yeğenleri Alper ve Tolga Dal, eski eşi Şükrü Ediz, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Aksoy'un cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye sanat camiasından kimsenin katılmaması ise "Büyük vefasızlık" olarak değerlendirildi.

Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

NEŞE AKSOY KİMDİR?

1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Neşe Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yeşilçam'da "Kızlar Sınıfı Yarışıyor", "Lodos Zühtü" ve başrollerinde Tarık Akan ile Fikret Hakan'ın yer aldığı "Arkadaşım" filmleriyle tanındı. Oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi alan Aksoy, çeşitli sergilere de imza attı.

Cenaze töreninden kareler;

Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMihrali:

o alemde vefa olmaz. herşey zevk, sefa ve kişisel menfatlerden ibarettir. bizim bazı ahmak insanlarımız o kişileri fenomenleştirirler, baş üstünde tutarlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Tartışma yaratan fotoğraf
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Trump'tan sinkaflı sözler! Netanyahu bunu yaparsa yandı

Trump'tan sinkaflı sözler! Netanyahu bunu yaparsa yandı
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Ünlü sihirbaza borsada işlem yasağı! İddialar hayli vahim
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.