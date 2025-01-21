Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

10 kişiye mezar olan otel için yetkililerden vahim uyarı
Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı

Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan "Sünnet" çıkışı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tartışma yaratacak bir çıkışa imza atan İlahiyatçı Abdülaziz Bayındır, "Kur'an'ın koyduğu prensiplere göre İslam'da sünnet diye bir şey yoktur" dedi.

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır, İslam ülkelerinde sıklıkla uygulanan sünnet uygulamasına ilişkin ezber bozan bir çıkışa imza attı.

"KUR'AN-I KERİM'DE SÜNNETLE İLGİLİ HÜKÜM YOK"

"Sünnet de Yahudilere farz olan bir görevdir" diyen Bayındır, şu değerlendirmede bulundu: "Mesela Tevrat'ta şöyle bir şey var. İbrahim aleyhisselam Allah'ın emrine uyarak 99 yaşındayken 13 yaşındaki oğlu İsmail ile birlikte aynı günde sünnet olmuştur... Allah-u Teala herhangi bir konuda Tevrat'ta bir hüküm koymuşsa Kur'an-ı Kerim onu ya aynısıyla alır ya da hayırlısıyla alır. Aynısıyla almamış, Kur'an-ı Kerim'de sünnetle ilgili bir hüküm yok. O zaman öyle bir hüküm yoksa hayırlısıyla almış sayılır ve bizden sünnet hükmünü kaldırmıştır.

"İSLAM'DA SÜNNET DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Sünnetle ilgili rivayet de 'Muhammed aleyhisselam zamanında sünnet olanlar vardır' falan şeklinde, Ebu Hureyre tarafından gelmiştir. Onun hakkında da çok böyle zihin karıştırıcı sözler vardır. Ebu Hureyre 7'nci senede Müslüman olmuş bir kişidir. Sünnet diye bir şey varsa 7'nci senede Müslüman olmuş bir kişi mi bunu rivayet etmiş olacak? Dolayısıyla Kur'an'ın koyduğu prensiplere göre İslam'da sünnet diye bir şey yoktur."

Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

Kredi çekecekler dikkat! Oranlar değişiyor
img

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
img

Kerem Benfica'dan ayrılıyor
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıKardelen:

yav sen kendini hocami sanıyorsun şarlatanlar önde gidenidir peygamberimize inanmayan hakaretten edenden ne olur hiç bir sünneti kabul etmeyen bununj kabul edecwk

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMiharbi Nalyec:

Biri şu adama (sünnet) kavramını ögretsin.sadece fiil olarak algılamış.kimin sünnetini işliyoruz acaba? Kuran azîmüşşanda yazsa zaten sünnet değil farz olurdu.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

Peygamber döneminde ve Ebubekir döneminde Yahudilerin sünnet kutlamalarına müslümanların katılması dahi yasaklanmıştı, İslama geçmensin diye...

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ŞİMDİYE KADAR AKLINIZ NEREDEYDİ DESENİZE BOŞUNA KESTİRDİK YAZIK GÜNAH DEĞİLMİYDİ SEBİYE ACIMADINIZ HART DİYE DOĞRADINIZ

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Evet Kur'anda sünnet yok. Ama Hz. Peygamber'in sünneti diye bir şey var. Sen bundan da bihaber olacak kadar gafil olamazsın.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kaya:

Bir kere Ehli Sünnetten ayrıldın mı devamı irtidada kadar gider. Allah muhafaza etsin bizi.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğan:

Sünnetsiz olduğu ortaya çıktı

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Böyle hocalar dan millet dinden soğdu

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Yıllardır sakız orucu bozar mı diye tartışan bir milletiz. Tarikat, cemaat ve şarlatan sözde din adamları yüzünden milleti dinden uzaklaştırdınız. Halbuki milleti dinle buluşturup İslamiyeti yaymak göreviyle yola çıkanlar, ranttan başka bir şey görmez oldular. Bu millet hala bunların yolundan gittikçe biz daha beter olmaya mahkumuz.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Eee boşuna mı kestirdik şimdi biz qiqileri

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Partililer adliyeye akın etti, polis güvenlik önlemlerini artırdı
Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif

Barış için gelen teklife bakın
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.