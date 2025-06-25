Ümraniye'de Çocuk Festivali Başladı

Ümraniye'de Çocuk Festivali Başladı
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Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Festivali, 23 Haziran'da başlayarak 6 Ağustos'a kadar devam edecek. Etkinliklerde çocuklar için eğlenceli aktiviteler ve oyun parkurları yer alıyor. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, festivalin çocukların mutlu ve sosyal bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini daha eğlenceli, verimli ve unutulmaz hale getirmek amacıyla düzenlenen Çocuk Festivali, 23 Haziran'da başladı. Festivalin ilk etkinliği, Çakmak Mahallesi'nde yer alan Sevgi Parkı'nda gerçekleştirildi.

Palyaçolar, sihirbaz gösterileri, eğlenceli oyun parkurları ve çeşitli sürpriz aktivitelerle dolu etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlenirken aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında pamuk şeker ikramları ve animasyon karakterlerin renkli şovları gerçekleştirildi.

Festival kapsamında 6 Ağustos'a kadar, Ümraniye'nin 20 farklı parkında haftanın üç günü birbirinden renkli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek. Etkinlikler, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, ailelerin de güvenli ve eğlenceli ortamlarda çocuklarıyla birlikte zaman geçirmesine imkan tanıyor.

Festivalin açılışında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Onların mutlu, sağlıklı ve sosyal bireyler olarak yetişmeleri için her alanda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yaz tatilini daha anlamlı kılmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Çocuk Festivali ile ilçemizin dört bir yanında çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Sevgi Parkı'nda başlattığımız bu güzel etkinlik tüm Ümraniye'ye yayılarak devam edecek. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini festival coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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