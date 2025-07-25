Ümraniye'de 65 Yaş Üstü Vatandaşlar İçin Aktif Yaş Al Projesi

ÜMRANİYE Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekli proje ile 65 yaş üstü vatandaşlar için seminerler, atölyeler ve sosyal etkinlikler düzenliyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da etkinliğe katılarak projeden yararlanan vatandaşlarla bir araya geldi.

Ümraniye Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın YADES Projesi desteğiyle, İstanbul Valiliği koordinasyonu ve Medipol Üniversitesi iş birliğinde yürütülen 'Aktif Yaş Al' Projesi başarıyla sürdürülüyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da proje kapsamında büyüklere yönelik gerçekleştirilen etkinliklerden birine katılarak onların görüş ve önerilerini dinledi. Buluşmada pasta kesilerek keyifli anlar yaşandı.

Etkinliğe katılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendilerine sunulan hizmet ve imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, projeye katkı sunan Ümraniye Belediyesi'ne ve Başkan Yıldırım'a teşekkürlerini iletti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yürütülen projeyle sağlıklı, aktif ve üretken bir yaşam hedefleniyor. Her ay düzenlenen bilişsel egzersizler, seminerler, atölyeler ve geziler sayesinde katılımcılar hem yeni bilgiler ediniyor hem de sosyal bağlarını güçlendiriyor.