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Uludere'deki dağlarda oluşan şelaleler havadan görüntülendi

Uludere'deki dağlarda oluşan şelaleler havadan görüntülendi

Yaşam Haberleri

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle oluşan şelaleler havadan görüntülendi. İlçedeki Kel Mehmet, Tanin, Mehrina ve Hanke dağları 1200-3200 metre arasında değişen rakımları ile haziran sonuna kadar zirvelerinde kar barındırıyor. Karların erimesiyle oluşan akarsu yataklarında yer alan ve güzel manzaralar oluşturan irili ufaklı şelaleler dron ile havadan görüntülendi. Bölgede bu yılki bol yağışlarla yeşile bürünen ve zengin bitki örtüsü ile besicilerin sıklıkla kullandığı Mehrina ve Kırmızı yaylaları da dron ile kaydedildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle oluşan şelaleler havadan görüntülendi.

İlçedeki Kel Mehmet, Tanin, Mehrina ve Hanke dağları 1200-3200 metre arasında değişen rakımları ile haziran sonuna kadar zirvelerinde kar barındırıyor.

Karların erimesiyle oluşan akarsu yataklarında yer alan ve güzel manzaralar oluşturan irili ufaklı şelaleler dron ile havadan görüntülendi.

Bölgede bu yılki bol yağışlarla yeşile bürünen ve zengin bitki örtüsü ile besicilerin sıklıkla kullandığı Mehrina ve Kırmızı yaylaları da dron ile kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayhan Babat - Yaşam

Uludere Şırnak kar Yaşam Haberler

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