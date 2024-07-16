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Uludere'de 5 Bin Kişinin Katıldığı Düğünde Halay Zinciri Dronla Görüntülendi

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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde düzenlenen düğünde, yaklaşık 5 bin kişi bir araya geldi. Düğünde oluşturulan halay zinciri dronla görüntülendi ve çifte 2 milyon lira değerinde altın ve döviz takıldı.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde Goyan aşiretine mensup Yüksel Encu (27) ile Esra Encu (25) çifti, 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğünde, yüzlerce kişinin oluşturduğu halay zinciri dronla görüntülendi. 350 kilo etli yemeğin ikram edildiği düğünde, çifte, 2 milyon lira değerinde altın ve döviz takıldı.

Irak sınırındaki Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde Goyan aşiretine mensup Yüksek Encu ile Esra Encu, 2 gün 2 gece süren düğünle evlendi. Düğüne ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Düğünde davetlilere 350 kilo etli yemek ikram edildi. Davetliler, yöresel giysileriyle Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde uzun halay zinciri oluşturdu. Halay zinciri dronla görüntülendi. Düğünde çifte 2 milyon lira değerinde altın ve döviz takıldı.

Damat Yüksel Encu, "Düğünümüze katılan bütün eş, dost ve akrabalarımıza teşekkür ederiz. Yaklaşık 5 bin kişi katılım sağladı. Altınlarla birlikte yaklaşık 2 milyon lira takıldı" dedi.

'HERKES İŞTİRAK EDER, ESKİDEN GELEN BİR ADETTİR'

Damadın babası ve aşiret lideri Dırbaz Encu, düğünün çok güzel geçtiğini ve çok kalabalık olduğunu ifade ederek, "Diğer aşiretleri de davet ettik, ileri gelenleri buraya geldiler. Havaların sıcak olmasından dolayı geç başladık düğüne. Yoksa çok daha büyük bir kalabalık olurdu. Gelen herkese teşekkür ederim. Kimi Beytüşşebap'tan, kimi Hakkari tarafından, kimi Uludere'den geldiler. Bizim adetlerimiz belli. Düğün olduğu zaman, herkes o düğüne gider. Eskiden gelen bir adettir, taziye düğün gibi durumlarda herkes iştirak eder. Düğünlerimiz hemen hemen böyle geçiyor. Bölgede çevremiz çok, kalabalık bir aşiretiz. Kahramanmaraş'tan bile gelen oldu. Böyle bir günde yanımızda olmalarından dolayı çok memnunuz. Bizi yalnız bırakmadılar. Örf ve adetlerimizi yerine getirdik. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Damadın ağabeyi Cahfer Encu ise "Goyan aşireti, bölgede tanınmış bir aşirettir, çok kalabalıktır. Babam aile reisimizdir. Devlet erkanı ve halk arasında tanınan bir insandır. Ondan dolayı çok kalabalık oldu. Gelen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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