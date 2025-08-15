Uludağ Milli Parkı'nda Yaban Hayat Görüntülendi

Bursa'da, Uludağ Milli Parkı'ndaki bir çeşmeye yerleştirilen fotokapanla, su içen sincap ve tilki görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

BURSA'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından Uludağ Milli Parkı'nda bulunan bir çeşmeye kurulan fotokapanla, ayrı zamanlarda çeşme havuzunda biriken sudan içen sincap ve bir tilki görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu. Uludağ Milli Parkı'ndaki bir çeşmeye kurulan fotokapanla, farklı zamanlarda gelip havuzda biriken sudan içen sincap ve tilki görüntülendi. O anlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından 'Doğanın ortak buluşma noktası. Her canlının ortak hikayesi' notuyla paylaşıldı.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ

Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
