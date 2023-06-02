Uludağ'da Şifalı Bitki Toplamak İçin Çıkan Adam Kayboldu

Bursa'da, 74 yaşındaki bir adam Uludağ'ın yamaçlarına şifalı bitki toplamak için çıktıktan sonra kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Şifalı bitki toplamak için çıktığı Uludağ'da kayboldu

BURSA - Bursa'da, 74 yaşında Uludağ'ın yamaçları şifalı bitki toplamak için çıkan adam kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı.

Merkez, Yıldırım ilçesinde bir araya gelen üç arkadaş, Kaplıkaya mevkiine giderek, Uludağ yamaçlarında bitki toplamak istedi. Bir süre sonra diğerlerinin yanından ayrılan 74 yaşındaki Kadir Fidan uzun süre sonra dönmeyince arkadaşları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine ulaşılamayan adam için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.