Uludağ'da Perseid Meteor Yağmuru etkinliği sokak hayvanları için mama topladı

Uludağ'da düzenlenen Perseid Meteor Yağmuru etkinliği, doğa tutkunlarını ve meraklılarını biraraya getirerek sokak hayvanları için yüzlerce kilo mama topladı. Etkinliğe 500 katılımcı katılarak, gece boyunca yıldızları izleyen misafirlere unutulmaz bir tecrübe yaşattı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplamda 382 kilo mama bağışı yapıldı ve hayvanlar beslendi. Ayrıca çello ve keman konseriyle katılımcılara gökyüzünün altında unutulmaz bir gece yaşatıldı. Dr. Bülent Yaşarsoy da gözlem gecesinde katılımcılara gökyüzü hakkında ilgi çekici bilgiler sunarak, gece boyunca gözlerini gökyüzüne dikmelerini sağladı.

Uludağ'da bir otel, 12 Ağustos'ta düzenlenen Perseid Meteor Yağmuru etkinliğiyle doğa tutkunlarını ve meraklılarını biraraya getirip sokak hayvanları için yüzlerce kilo mama topladı. Etkinliğe toplam 500 katılımcı katılarak, gece boyunca yıldızları izleyen misafirlere unutulmaz tecrübe yaşattı.

Etkinlik çerçevesinde, sosyal sorumluluk projesinde katılımcılar toplamda 382 kilo mama bağışında bulunarak, sokak hayvanlarının beslenmesine destek sağladılar. Hayvan Hastanesi ve HEPAD ile birlikte kırsal alanda besleme yapıldı.

Geceye damgasını vuran etkinliklerden biri olan çello ve keman konseri, katılımcılara gökyüzünün altında unutulmaz bir gece yaşattı. Özel konuklardan biri olan Dr. Bülent Yaşarsoy, gözlem gecesinde katılımcılara gökyüzü hakkında ilgi çekici ve aydınlatıcı bilgiler sunarak, gece boyunca katılımcıların gözlerini gökyüzüne dikmelerini sağladı.

Bu unutulmaz etkinlik, doğanın güzelliklerini paylaşma ve insanları bir araya getirme amacını başarıyla taşıdı. - BURSA