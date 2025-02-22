Karla mücadele ekibi personeli çığ altında kaldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesini etkisini altına alan kar yağışı bir çok köy ve mezranın yolunu ulaşıma kapanmasına neden oldu. Şırnak İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Ulaşıma kapanan Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe Köyü yolunun yeniden açılması için ekipler birçok noktada çalışmalarını sürdürürken, korku dolu anlar yaşandı.

YOLU AÇMAK İSTERKEN ÇIĞ ALTINDA KALDI

Yol açma çalışmaları esnasında operatör İrfan Cin'in kullandığı kepçenin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan kepçe operatörü Cin'in, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

ÇIĞ ALTINDA VİDEO ÇEKTİ

Çığ altında video çeken İrfan Cin, "Makine komple kara saplanmış. Hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Nefes alıyorum çok şükür. Kıpırdatamıyorum kendimi" diye konuştu.

KURTARILDI

Çığ altında kalan Cin ile Şırnak İl Özel idaresine ait iş makinesi çığ altından kurtarıldı. Kepçe operatörü İrfan Cin tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.