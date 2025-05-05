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'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti
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2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Esra Ceyhan'ın programına konuk olarak katılan ve ilginç hareketleri ile Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına giden 'Uçan adam' lakaplı Sabri Yıldız hayatını kaybetti.

Havada uçtuğunu iddia ederek "Havada durdum, şahitlerim var" sözüyle hafızalara kazınan ve Esra Ceyhan'ın programındaki ilginç anlarıyla tanınan 'Uçan Adam' Sabri Yıldız hayatını kaybetti.

'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

ESRA CEYHAN'IN PROGRAMIYLA MEŞHUR OLMUŞTU

Esra Ceyhan'ın programındaki hareketiyle o dönem adından söz ettiren Yıldız, bazı filmlerde rol almış ancak medya sektöründe uzun süre tutunamamıştı. Bir dönem yaşadığı maddi zorluklarla gündeme gelen Yıldız'ın ölüm haberini ise Testo Taylan duyurdu. Taylan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Uçan adam Sabri abim vefat etmiş. Şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açık sözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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