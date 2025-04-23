tv100 spikeri İstanbul'daki depreme canlı yayında yakalandı

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1 saat içinde megakentte 8 deprem yaşanırken halk panik içinde sokağa döküldü. Depremin şiddeti tv100 kameralarına da yansıdı.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

tv100 haber spikeri Oya Çebi depreme canlı yayında yakalandı. Çebi'nin konuğu ile konuştuğu sırada yaşadığı büyük korku kameralara yansıdı. Çebi daha sonra durumu konuğuna da açıklayarak, İstanbul'da büyük bir deprem meydana geldiğini aktardı.

1 SAAT İÇİNDE 8 DEPREM

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 12.19'daki deprem: 3,9 büyüklüğünde, saat 12.49'daki deprem: 6,2 büyüklüğünde, saat 12.51'deki depremler: 5,9 ve 4,4 büyüklüğünde, saat 13.01'deki deprem: 4,8 büyüklüğünde, saat 13.02'deki depremler: 4,5 ve 4,9 büyüklüğünde, saat 13.07'deki deprem: 3,4 büyüklüğünde gerçekleşti.