Tuzla'da Zihinsel Engelli Genç Kız Kayboldu

TUZLA'da yüzde 40 zihinsel engelli olan 18 yaşındaki Elif Zehra İyigün, 5 gün önce ailesi ile birlikte gittiği kafenin otoparkında kayboldu. Kızının kaçırılmış olabileceğini ve hayatından şüphe ettiğini söyleyen anne ise kızının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi. < Tuzla'da 2 Temmuz Pazar günü annesi ve iki kardeşiyle birlikte bir kafeye giden 18 yaşındaki yüzde 40 zihinsel engelli Elif Zehra İyigün, kafenin otoparkında kayboldu. İyigün'ün annesi Gülten Bozkızıl hemen polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür kızından haber alamayan Bozkızıl, bir yandan da kafenin çevresinde kızını arıyor. Elif Zehra İyigün'ün daha önce de kaybolduğu ancak kısa sürede bulunduğunu söyleyen Bozkızıl, kızının hayatından endişe ettiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Tuzla'da bir kafede oturduk. Akşam saat 19.30 civarlarına kadar eğlendik, yedik, içtik, gezdik, dolaştık. O ara çocuğum o marina otoparkın orada kayboldu. Bir daha da çocuğumu bulamadım. Çocuğum yaşıyor mu, yaşamıyor mu onu bile bilmiyorum. Endişe içindeyim. Belki çocuğum kaçırıldı. Belki bir eve kapatıldı. Benim çocuğum engelli bir çocuk olduğu için ilaç kullanamıyor şu an. 5 gün oldu. 5 gündür ben sürekli Tuzla Sahilinde Pendik, Kartal, Darıca Sahilinde sabahlara kadar çocuğumu arıyorum. Gözümü kapattığım an çocuğumun 'anne' sesiyle uyanıyorum. Çocuğumun canından endişe ediyorum. 5. gün oldu herhangi hiçbir şey yok. Ulaşamıyoruz çocuğuma. Korkular içindeyim. Bana yardımcı olmalarını istiyorum. Ben 3 çocuk annesiyim. Biz anne baba ayrıyız. 15 günde bir bana geliyor. Babaannesinde kalıyor, bende kalıyordu. Bayramdan dolayı arefe günü ben getirdim. Bir haftadır bende kaldı. Ta ki o pazar gününe kadar. Başımıza böyle bir olay geldi. Herkesten yardım istiyorum. Anneyim, çaresizim. Sabaha kadar sokaklardayım. İçim yanıyor, gözümü kapatamıyorum. İnanın ki benim evde iki tane çocuğumun psikolojik sorunları başladı. Uyuyamıyorlar. 'Anne, herhalde ablam öldü.' diyorlar. Emniyete geliyorum sabaha kadar. İhbarlar geliyor, bakıyoruz asılsız" dedi. <