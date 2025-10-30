Haberler

Tuzla'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Güncelleme:
TUZLA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yılı coşkuyla kutlandı.

TUZLA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yılı coşkuyla kutlandı. Fener alayıyla başlayan kutlamalar, sahilde gerçekleştirilen Zeynep Bastık konseriyle devam etti. Yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara ve marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.

Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler, akşam saatlerinde Fener Alayı ve Bayrak Korteji ile başladı. 7'den 70'e çok sayıda vatandaş, meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Marşlar eşliğinde sahil meydanına ulaşan kortej, 'Yaşasın Cumhuriyet' sloganlarıyla alanda coşkuyu doruğa taşıdı.

'YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'

Konser öncesinde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Cumhuriyetin bir milletin yeniden doğuşu olduğunu belirterek, "Bugün burada yalnızca 102 yıllık bir Cumhuriyeti değil, özgürlüğün, eşitliğin ve dayanışmanın ruhunu kutluyoruz. Cumhuriyet, fikirlerin özgürce ifade edildiği, sanatın nefes aldığı bir yaşam biçimidir" dedi.

Bingöl konuşmasında, Tuzla'da kültür ve sanat alanında atılan adımlara da değinerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece yolları değil, Tuzla'nın ruhunu da yeniliyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, kültür ve sanatla nefes alan, yaratıcılıkla büyüyen, ilhamla bir araya gelen bir kent inşa ediyoruz. Mercan Caz Günleri'nden Açık Hava Sinemalarına, Kadın Emeği Çarşısı'ndan sahil konserlerine kadar her adımda Cumhuriyetin değerlerini yaşatıyoruz" diye konuştu.

Bingöl, sözlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen tamamladı:

"Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi olduğu kadar, sanatın ve umudun da yurdudur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın sanat, yaşasın Tuzla."

'BU GÜZEL GÜNDE BİRLİKTE OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Kortejin ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı Zeynep Bastık, enerjik performansıyla kalabalıkla buluştu. Bastık, "Bu güzel günde birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Cumhuriyet Bayramı'nı, bu özgürlüğü, bu bağımsızlığı her sene olduğu gibi bu sene de coşkuyla kutlamak için buradayız. Çok eğlenelim, çok mutlu olalım istiyorum" diyerek seyircileri selamladı.

Kutlamalar, Zeynep Bastık'ın sahne performansının ardından sona erdi. Tuzlalılar, ellerinde Türk bayraklarıyla '10'uncu Yıl Marşı'nı hep birlikte söyleyerek gecenin coşkusunu paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
