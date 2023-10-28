Türkoğlu'nda deprem sonrası konutlar bir ay sonra teslim edilecek

Türkoğlu'nda deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediliyor: Konutlar bir ay sonra teslim edilecek

Başkan Okumuş: "Toplamda bin konuta kıştan önce depremzedelerimiz yerleşmiş olacak"

KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, deprem konutlarının bir ay sonra teslim edileceğini belirterek, "650 daire ve 350 civarında köy evi teslimatı yapılacak. Toplamda bin konuta kıştan önce depremzedelerimiz yerleşmiş olacak" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası şehir merkezine en yakın ilçelerden biri olan alan Türkoğlu'nda, deprem sonrası yaralar sarılmaya devam ediliyor. İlçede enkaz kaldırma işlemleri yüzde 85 oranında tamamlandı. Deprem konutlarının hızla yükseldiği ilçede ilk etapta bin konut depremzede vatandaşlara bir ay sonra teslim edilecek.

44 mahallede çalışmaların sürdüğünü ifade eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hızlı bir şekilde deprem konutlarının temellerinin atılmasıydı. Kıştan önce vatandaşlarımıza özellikle istisnai gruptaki ailelerimize yerleştirmek için devletimiz ile birlikte büyük çaba sarf ettik. Şuanda 44 mahallede ilçemiz sınırlarında 7 bin 200 civarında köy evi ve TOKİ konutlarının planlaması yapıldı ve bununda yüzde 95 oranın da ihalesi yapılmıştı. Kasım ayı sonu Aralık başı 650 daire ve 350 civarında köy evi teslimatı yapılacak. Toplamda bin daireye kıştan önce depremzedelerimiz yerleşmiş olacak. Sonraki her iki ayda biten konutlar teslim edilmiş olacak. Bu hızla gidildiği takdirde depremden önceki bin konut ile beraber inşallah önümüzdeki kış gelmeden önce diğer depremzedelerimizi yerleştirdiğimiz takdirde daha da mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

İlçede enkaz kaldırma çalışmalarının da hızla sürdüğünü ve eğitim anlamında aksaklıkların yaşanmadığını da söyleyen Başkan Okumuş, "Devletimiz deprem bölgelerinde olduğu gibi ilçemizde de hızlı bir şekilde yer tespiti ve konut konusunda ciddi ve gayretli çalışmalarına devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmasında ilçemiz yüzde 85 oranında. Kasım ortalarında bir aylık gibi bir sürede enkaz kaldırma işlemleri tamamlanmış olacak. Okullar ile ilgili ihale çalışmaları vardı şuanda 5 okulumuzda inşaat devam ediyor. 10 okulun daha ihalesi yapılacak. Zaten kalıcı konutlarla en büyük sıkıntımız okullar konusundaydı. Öğrencilerimiz eğitim konusunda mağduriyet yaşamıyor. Prefabrik ve konteynerlerde bazı öğrencilerimiz eğitim alıyor. Büyük bir kısmı da komşu okullarda sabahçı öğlenci şeklinde de eğitimlerini sürdürüyor" diye konuştu.