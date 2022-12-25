Türkiye yıllar sonra yine Van'a kilitlenecek! Yerel gazete manşetten verdi: Canavar geri döndü

Türkiye'de bir dönemin en çok konuşulan konuları arasında yer alan Van Gölü Canavarı efsanesi yeniden büyük ses getirecek. Van'da yayın yapan yerel bir gazete, gölde çekilen görüntüleri "Efsane geri döndü" başlığıyla duyurdu.

Türkiye'de bir dönemin efsanesi olarak bilinen Van Gölü Canavarı hakkında herkesi heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Van Ekspres gazetesi, "Efsane geri döndü, Van Gölü canavarı görüntülendi" başlıklı bir video yayınladı.

"GEZMEYE ÇIKAN 3 ARKADAŞ KAYDETTİ"

Haberde, şu ifadeler yer aldı: "Van Gölü sahilinde 'canavar' heyecanı... Van Gevaş ilçesinde hızla hareket eden canlı cep telefonu ile görüntülendi. Gevaş ilçesi Van Gölü sahilinde gezmeye çıkan 3 arkadaş, gölde hareketlilik fark etti. Gölde hızla ilerleyen, siyah renkli ve sırtının tırtırlı olduğu öne sürülen canlıyı görüntülemeye başladılar. Bir süre sonra ortadan kaybolan canlının Van Gölü canavarı olduğunu öne sürdüler."

CANAVAR OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Vatandaşlar ise "Su Samuru ya da domuz" yorumlarını yaptı. Görüntüleri izleyenlerin bazıları "Bu yüzen şey su samuru yüzüşü yapıyor. Bilindiği üzere Erciş ve Zîlan Vadisi'nde samurlar yaşıyor" derken, bazıları ise "yaban domuzu" yorumunda bulundu.