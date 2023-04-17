Türkiye Gençlik Ödülleri'nde rekor sayıda oy kullanımı

MCD Gençlik Ajansı tarafından bu yıl 8. kez düzenlenecek olan Türkiye Gençlik Ödülleri'nde oylamanın bitimine 8 gün kala kullanılan oy sayısında büyük bir rekor kırıldı. Toplamda 34 kategorinin olduğu Türkiye Gençlik Ödülleri'nde birbirinden değerli bir çok isim yarışırken, toplamda ise 12.443.218 oy kullanıldı.

MCD Gençlik Ajansı tarafından bu yıl 8. Kez düzenlenecek olan Türkiye Gençlik Ödülleri'nde kıyasıya bir yarış yaşandı. 34 kategorinin olduğu Türkiye Gençlik Ödülleri'nde birbirinden değerli bir çok isim yarıştı. Toplamda ise 12.443.218 rekor sayıda bir oy kullanıldı.

İŞ DÜNYASINDAN SANATA BİRÇOK FARKLI KATEGORİ YARIŞACAK

Türkiye'deki en geniş kapsamlı ödül töreni olan Türkiye Gençlik Ödülleri'nde iş dünyasından sanata bir çok farklı kategori yarışıyor. Türkiye Gençlik Ödülleri Genel Koordinatör Yardımcısı Özlem Keleş bu ödül töreniyle amaçlarının ülkemizin farklı alanlardaki sektörlerinin önde gelenlerini ödüllendirmek olduğunu ifade etti. Keleş,bir ödül töreni için tüm hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

ÖDÜL TÖRENİ 18 MAYIS'TA

Her yıl 19 Mayıs gençlik haftası içerisinde düzenlenen ödül töreni bu yılda 18 Mayıs'ta İstanbul Grand Cevahir Hotelde yapılacak.