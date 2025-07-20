Türkiye'den İsviçre'ye taşınan hemşire çoban oldu

Türkiye'den İsviçre'ye taşınan hemşire çoban oldu
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Türkiye'den İsviçre'ye taşınan hemşire çoban oldu
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Türkiye'deki çalışma şartlarından memnun olmayan bir hemşire, İsviçre'ye taşınarak çoban oldu. "Türkiye bir hemşire kaybetti, İsviçre bir çoban kazandı" diyerek yeni mesleğini duyuran hemşirenin mesajı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bir dönem havaalanlarından "Türkiye bir doktor kaybetti" notuyla yapılan paylaşımlar gündem olurken, bu kez benzer bir mesaj bir hemşireden geldi. Türkiye'de çalışma koşullarından memnun olmadığını belirten bir hemşire, İsviçre'ye taşınarak çobanlık yapmaya başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hemşirelik mesleğiyle gurur duyduğunu ancak Türkiye'de emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade eden sağlık çalışanı, "Türkiye bir hemşire kaybetti, İsviçre bir çoban kazandı. Mesleğimle gurur duyuyorum ama Türkiye şartlarında hak ettiğimiz değeri görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hemşirenin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken,tartışmaları da beraberinde getirdi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Yok öyle değil Türkiye bir hemşireden değil bir kendini bilmezden kurtuldu isviçrede bir motor kazandı doğrusu bu.

Yorum Beğen166
Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıGazi Göktas:

hiç copan kılıgı yok gezmeye gitmiştir birde fenomen olma peşindedir ukala

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Haber Yorumlarıbirlitresu:

Çobanlık yapması çok normal bir durum,ama hemşireliği bırakıp çobanlık yapıyorsa kafada tahta eksikliği vardır mutlaka

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıÖmer Yüksek:

Hayvanlara bakmak, insanlara bakmaktan daha kolaydır. Unutma...

yanıt7
yanıt0
Haber Yorumlarıkadir:

Ülke olarak çok üzgünüz.

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıHacı Şembeki:

Güldüm.

Yorum Beğen65
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