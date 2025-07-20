Türkiye'den İsviçre'ye taşınan hemşire çoban oldu

Bir dönem havaalanlarından "Türkiye bir doktor kaybetti" notuyla yapılan paylaşımlar gündem olurken, bu kez benzer bir mesaj bir hemşireden geldi. Türkiye'de çalışma koşullarından memnun olmadığını belirten bir hemşire, İsviçre'ye taşınarak çobanlık yapmaya başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hemşirelik mesleğiyle gurur duyduğunu ancak Türkiye'de emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade eden sağlık çalışanı, "Türkiye bir hemşire kaybetti, İsviçre bir çoban kazandı. Mesleğimle gurur duyuyorum ama Türkiye şartlarında hak ettiğimiz değeri görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hemşirenin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken,tartışmaları da beraberinde getirdi.