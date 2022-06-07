Türkiye'de ünlülerin hastalığı olarak biliniyor! Doktorlar sinsi pankreas kanseri için sofralarımızdaki tehlikeyi işaret etti - Haberler

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Türkiye'de ünlülerin hastalığı olarak biliniyor! Doktorlar sinsi pankreas kanseri için sofralarımızdaki tehlikeyi işaret etti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Türkiye'de ünlülerin hastalığı olarak biliniyor! Doktorlar sinsi pankreas kanseri için sofralarımızdaki tehlikeyi işaret etti

Türkiye'de birçok ünlünün yakalanması nedeniyle "ünlülerin hastalığı" olarak adlandırılan pankreas kanseri çok sinsi ilerliyor. ABD'li doktorlar, yüksek yağlı yiyecek tüketenlerin pankreas kanseri için daha fazla risk altında olduğunu ifade etti.

Ülkemizde Melek Ceyla Gölcüklü ve usta gazeteci Ufuk Güldemir'in mücadele etmesi nedeniyle sık bilinen ve genelde ünlülerin hastalığı olarak tanımlanan pankreas kanseri hakkında ABD'de dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirildi.

Michigan Üniversitesi Rogel Kanser Merkezi'ndeki araştırmacılar, sofralarında genellikle yüksek yağlı yiyecek tüketen kişilerin, pankreas kanserine yakalanma risklerinin daha fazla olduğunu belirledi.

Nature Communications'da yayınlanan ve Doktor Imad Shureiqi tarafından yönetilen çalışma, farelerde kanser öncesi pankreas lezyonlarının izlenme sonucu oluşturuldu.

Bilim insanları, pankreas kanseri için yüksek risk taşıyan yiyecekleri şu şekilde sıraladı:

  • Yağlı et parçaları
  • Sosis ve turta dahil et ürünleri
  • Tereyağı, domuz yağı
  • Peynir, özellikle çedar gibi sert peynirler
  • Krema, ekşi krema ve dondurma
  • Peynirli kraker ve patlamış mısır gibi bazı tuzlu atıştırmalıklar
  • Çikolatalı şekerleme
  • Bisküvi, kek ve hamur işleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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