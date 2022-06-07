Türkiye'de ünlülerin hastalığı olarak biliniyor! Doktorlar sinsi pankreas kanseri için sofralarımızdaki tehlikeyi işaret etti - Haberler

Ülkemizde Melek Ceyla Gölcüklü ve usta gazeteci Ufuk Güldemir'in mücadele etmesi nedeniyle sık bilinen ve genelde ünlülerin hastalığı olarak tanımlanan pankreas kanseri hakkında ABD'de dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirildi.

AŞIRI YAĞLI YİYECEK BARINDIRANLAR RİSKLİ GRUPTA

Michigan Üniversitesi Rogel Kanser Merkezi'ndeki araştırmacılar, sofralarında genellikle yüksek yağlı yiyecek tüketen kişilerin, pankreas kanserine yakalanma risklerinin daha fazla olduğunu belirledi.

FARELERDE PANKREAS ÖNCESİ BELİRTİLER İZLENDİ

Nature Communications'da yayınlanan ve Doktor Imad Shureiqi tarafından yönetilen çalışma, farelerde kanser öncesi pankreas lezyonlarının izlenme sonucu oluşturuldu.

SOFRALARDAKİ BÜYÜK TEHLİKELER

Bilim insanları, pankreas kanseri için yüksek risk taşıyan yiyecekleri şu şekilde sıraladı: