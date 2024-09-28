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Türkiye'de sıradan bir gün! Yıkımı yapılan binanın üzerinde durdular

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Rize'de iş makinesi, alttan binanın kolonlarının yıkarken en üstte katta 2 kişinin olduğu görüldü. "Bu kadarına da pes" dedirten olay esnasında çevredekilerin müdahalesiyle yıkıma ara verilerek büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.

Rize merkeze bağlı Eminettin Mahallesi'nde yıkım yapılan bir binadaki tedbirsizlik görenleri hayrete düşürdü.

YIKIM ESNASINDA ÇATIDA DURDULAR

Yeni okul yapılmak için yıkılan Kurtuluş ilkokulu binasının yanındaki 6 katlı apartmanda yıkıma dahil edildi. Apartmanda yıkım çalışması devam ederken çatıda 2 kişinin olduğu görüldü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine yıkım çalışmalarına ara verilerek çatıdaki vatandaşlar aşağı indirildi.

"BÖYLE BİR YIKIM BAŞKA YERDE GÖREMEZSİNİZ"

O anları cep telefonu ile kayda alan bir vatandaş, "Böyle yıkım başka bir yerde göremezsiniz. Adam alttan yıkıyor, üstte adamlar var bakın. Burası Rize, Kurtuluş İlköğretim okulunun yeri. Kepçe yıkıyor adamlar üstte. Gerisini siz düşünün" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Türkiye'de sıradan bir gün! Yıkımı yapılan binanın üzerinde durdular
Haberler.com / Barış Polat - Yaşam

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Yorumlar (5)

Vatansever:

Orada kolonlara kırılmamış tuğlalar kırılmış hemen 5 dakikada bina Yıkılmaz Muhtemelen bir şey için yukarı çıktılar

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Nur Zo:

O arkadaşlar bir kat daha nasıl çıkarız diye plan yapıyorlar yıkılan giriş katı

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Dağıstan:

Sudan cesaret..

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Yıldırım YILDIZ:

Bina sağa sola yatmasın diye çatıda denge sağlıyorlardır :))

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Demir Acer:

rize bina mutahit carpik yapilasma normal seyler orada iki adamin durmasi rizelilere gore gayet normal adamlar ucurumun ucuna bina dikiyorlar

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