Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar?

Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar?
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Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar?
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Konya'da satılan küflü peynir sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar peynirin lezzetini överken, bazıları sağlık açısından tehlikeli olduğunu savundu.

Konya'da satılan küflü bir peynirin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar bu peyniri bir lezzet mirası olarak överken, kimileri ise sağlığa zarar vereceği gerekçesiyle sert eleştirilerde bulundu.

"KONYALI OLMAYAN KIYMETİNİ BİLEMEZ"

Görüntülerin yayılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Konyalı olduğunu belirten bazı kişiler, "Konyalı olmayan bu peynirin kıymetini bilemez. Lezzeti tartışılmaz" yorumuyla peyniri savundu. Övgülerde bulunanlar, bu tür peynirlerin geleneksel yöntemlerle yıllardır tüketildiğini ve lezzetinin eşsiz olduğunu dile getirdi.

"BUNU NASIL YİYORLAR?"

Ancak peynire yönelik eleştiriler de aynı ölçüde sert oldu. Bazı kullanıcılar, "Bunu nasıl yiyorlar? Üzerindeki bakteriden insan iki saate sağ çıkamaz" yorumunu yaparak, görüntülerdeki küfün sağlık açısından ciddi bir risk taşıyabileceğini savundu. Konya'da geleneksel yöntemlerle yapılan bazı peynir çeşitlerinde olgunlaşma sürecinde yüzey küfü oluşması zaman zaman normal kabul edilse de, bu tür ürünlerin denetimden geçip geçmediği ve sağlık açısından risk taşıyıp taşımadığı ise ayrı bir tartışma konusu olarak gündeme geldi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıFatih Konyalı:

Şimdilerde yeşil peynir dedikleri bilerek küflendirilen doğal antibiyotik küflü peynirimizi yemeyenin ömrünün yarısı boşa gitmiştir..nokta.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

küflü peynir yararlıdır eskiler bilir

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıosman kara:

Bu minlete ne verirsen ver yer.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıKUZEY TEKİNOĞLU :

Kesinlike arika bir ürün... Beğenmeyenler lokanta ve kafeler de neler yiyorlar , haberleri yok :)

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Özel tüketim icin üretilen Küflü peynirin tehlikeli olduğu sanedenler gercekten bisey görmemişler. Haha

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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