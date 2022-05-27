Türkiye'de korkulu rüya olan Böğ geri döndü! Botla basılsa bile çare etmiyor, karanlıkta ortaya çıkıp ısırdığı yerden koca et koparıyor - Haberler

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Türkiye'de korkulu rüya olan Böğ geri döndü! Botla basılsa bile çare etmiyor, karanlıkta ortaya çıkıp ısırdığı yerden koca et koparıyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte kene ve yılan tehlikesi de arttı. Fakat sıcaklıkla birlikte yeni bir tehlike daha kendisini göstermeye başladı. O da geçen sene hayli panik yaratan Böğ ya da Sarı Kız örümceği. Üzerine 42 numara botla dahi basılsa ölmeyen böğ, ısırdığı yerden de koca bir et koparıyor.

Ülkemizde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların kene ve yılan telaşı arttı. Önce kene ardından da yılan ısırığına maruz kalan çok sayıda vatandaş, soluğu hastanede aldı. Bu gelişmeler yüzünden özellikle köylerdeki insanlar, hayvan saldırılarına karşı önlem almaya başladı.

Ülkemizde son dönemde görülme sıklığı artan böğ ya da sarı kız olarak adlandırılan örümcek de hayli endişe yaratıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da daha sık görülen böğ hakkında dikkat çeken bilgiler mevcut.

Türkiye'de korkulu rüya olan Böğ geri döndü! Botla basılsa bile çare etmiyor, karanlıkta ortaya çıkıp ısırdığı yerden koca et koparıyor

Sıcak ve kuru arazilerde yaşayan sarı kız, genellikle sıcak havalarda ve geceleri ortaya çıkıyor. Çok saldırgan bir yapıya sahip olması ve çene gücünün hayli yüksek olması nedeniyle ısırdığı yerden koca bir et koparabiliyor.

Böğ'ün boyutu da gücü kadar korkutucu. Yetişkin bir sarı kız örümceği, yine yetişkin bir insanın elini bulabiliyor. Ayrıca 42 numara bir botla üzerine basılsa bile yine de ayakları dışarıda kalıyor. İşte tüm bu özellikler nedeniyle böğ endişeye neden oluyor.

Türkiye'de korkulu rüya olan Böğ geri döndü! Botla basılsa bile çare etmiyor, karanlıkta ortaya çıkıp ısırdığı yerden koca et koparıyor

Geçtiğimiz sene "Hakkari Solifugae Faunasının Araştırılması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu yeni bir böğ türü keşfedilmişti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Türkiye, Yaşam, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Ted Mosby:

Ben 43 numara giyiyorum. Üzerine bassam kesin ölür mü?

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