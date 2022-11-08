Türkiye'de iki haftada 34 bin kişi koronaya yakalandı

Türkiye'de 3-16 Ekim tarihlerini kapsayan iki haftalık koronavirüs tablosuna göre 34 bin 204 kişinin testi pozitif çıkarken, 60 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bir önceki tabloya göre vaka sayılarında 11 bin artış yaşanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedirgin olmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 3-16 Ekim tarihlerini kapsayan iki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı. Bir önceki tabloya göre vaka sayılarında 11 bin kişi artış kaydedildi.

60 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Son tabloda 34 bin 204 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 60 kişi yaşamını yitirdi. İki haftada 34 bin 627 kişinin iyileştiği belirtildi. Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 953 bin 842'ye çıkarken, toplam can kaybı 101 bin 263'e yükseldi.

VAKA SAYILARINDA 11 BİN ARTIŞ

26 Eylül-2 Ekim tarihlerine ait tabloda 23 bin 116 kişinin testi pozitif çıkmış, 24 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aralık ayında Covid vakalarında artış olabilir, tedirgin olmaya gerek yok'' ifadelerini kullandı.