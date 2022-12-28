Türkiye'de bir kadın otostop çekti! Arabaların haricinde duran bir vasıta hayrete düşürdü

Türkiye'de kaydedilen video, sosyal medyada viral oldu. Genç bir kadın, yol kenarında otostop çekti. Trafik kısa sürede kilitlenirken, arabaların haricinde iki de motokuryenin durması herkesi hayrete düşürdü.