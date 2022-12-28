Türkiye'de bir kadın otostop çekti! Arabaların haricinde duran bir vasıta hayrete düşürdü
Yaşam Haberleri
Türkiye'de kaydedilen video, sosyal medyada viral oldu. Genç bir kadın, yol kenarında otostop çekti. Trafik kısa sürede kilitlenirken, arabaların haricinde iki de motokuryenin durması herkesi hayrete düşürdü.
Türkiye'de yaşayan genç bir kadın, ilginç deneye imza attı. Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kadının otostop çektiği, trafiğin kilitlendiği görüldü.
İKİ MOTOKURYENİN DURMASI DİKKAT ÇEKTİ
İki motorlu kuryenin de otostop için durması dikkat çekti. Motorlu kuryelerin arkasındaki araba da otostop için yol kenarında durdu.
VİDEOYA YORUM YAĞDI
Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan videoya yorum yağdı. Kullanıcıları, kuryelerin durmasına anlam veremediklerini dile getirdiler.