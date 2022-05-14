Türkiye, Allah vergisi bu yeteneği konuşuyor! Sokakta çaldığı flütten çıkan ses müthiş - Haberler

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Türkiye, Allah vergisi bu yeteneği konuşuyor! Sokakta çaldığı flütten çıkan ses müthiş

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada bir vatandaş tarafından paylaşılan video, kısa sürede viral oldu. Sokakta flüt çalan bir gencin yeteneği, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Sosyal medya kimi zaman, saklı yeteneklerin de ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bir vatandaş tarafından kaydedilen ve paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

SOKAKTA FLÜT ÇALIŞIYOR

Vatandaş, yeteneğini fark ettiği gencin yanına yaklaştıktan sonra flüdü çalmasını talep etti. Bu ricayı kırmak istemeyen genç, "Öğrendiklerimi çalayım abi, bismillah" diyerek flütü üflemeye başladı.

SESİ HAYRAN BIRAKTI

Gencin flütten çıkardığı ses, adeta kendisine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, "Kaybolmuş bir yetenek" diyerek gencin yeteneğinin değerlendirilmesini talep etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Yaşam, Haberler

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