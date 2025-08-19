Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz

Portekiz'den vize başvurusu reddedilen genç, karar sonrası Avrupa'ya tepki göstererek "Avrupa beni kaybetti, Balkanlar ve Uzak Doğu beni kazandı. Artık Avrupa benim için bitti" dedi.

Portekiz'e yaptığı vize başvurusundan ret alan bir genç, karar sonrası video çekip sosyal medyadan paylaşarak duruma tepki gösterdi. Ret gerekçesinde "güvenilirlik konusunda şüpheler" ifadesinin yer aldığını söyleyen genç kız, "Avrupa beni kaybetti, Balkanlar ve Uzak Doğu ülkeleri beni kazandı. Avrupa benim için bitti" ifadelerini kullandı.

