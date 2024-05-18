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Türk İş Kadınları Plaket Tören'inde Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a ödül

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Türk iş kadınları rehberi tarafından, Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde 4. kez düzenlenen Türk İş Kadınları Plaket Töreni, Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün'ün sunuculuğunda 16 Mayıs 2024 tarihinde Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti. Törende Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a Türk İş Kadınları Plaket ödülü verildi.

Türkiye geneli ve yurt dışından küçük, orta ve büyük ölçekli firmaların kurucu iş kadınlarının başvuru ile katılabildiği organizasyon, iş hayatında kadın gücünü, varlığını ve başarısını kamuoyuna sunuyor. Girişimci yüz iş kadınının katılabileceği tören, sivil toplum kuruluşları, sanat, cemiyet ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Pınar Eczacıbaşı, Zahide Yetiş, Türkan Şerbetçi, Nur Ertürk, Nermin Öztürk gibi önemli isimlerin ödül aldığı törende Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a Türk İş Kadınları ödülü verildi.

Türk İş Kadınları Plaket Töreni 4. Kez Gerçekleşti: Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a Ödül

Türk İş Kadınları Plaket Töreni 4. Kez Gerçekleşti: Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a Ödül

Türk İş Kadınları Plaket Tören'inde Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a ödül

Haberler.com / Melis Yaşar - Yaşam

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