Haberler

Kedi Su Borusundan İtfaiye ile Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde bir inşaatın 8 metrelik su tahliye borusuna düşen kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde bir inşaatın 8 metrelik su tahliye borusuna düşen Kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ergenekon Mahallesi Şehit Ömer Balkan Sokak'taki bir inşaatın 8 metrelik su tahliye borusundan kedi sesi geldiği fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yönlendirildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, dar ve derin borunun 2 metrelik kısmını özel aparatla kesti. Korkan kediyi borudan zarar vermeden çıkarmak için titizlikle çalışan ekipler, 1 saatlik çalışma sonucu kediyi halat ve kova yardımıyla kurtardı. Kedi, ardından doğal ortamına bırakıldı. Vatandaşlar, özverili çalışması için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.