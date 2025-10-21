Kedi Su Borusundan İtfaiye ile Kurtarıldı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde bir inşaatın 8 metrelik su tahliye borusuna düşen Kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ergenekon Mahallesi Şehit Ömer Balkan Sokak'taki bir inşaatın 8 metrelik su tahliye borusundan kedi sesi geldiği fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yönlendirildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, dar ve derin borunun 2 metrelik kısmını özel aparatla kesti. Korkan kediyi borudan zarar vermeden çıkarmak için titizlikle çalışan ekipler, 1 saatlik çalışma sonucu kediyi halat ve kova yardımıyla kurtardı. Kedi, ardından doğal ortamına bırakıldı. Vatandaşlar, özverili çalışması için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),