Turgutlu'da Sokak Hayvanları Zehirlenerek Öldürüldü

Turgutlu'da Sokak Hayvanları Zehirlenerek Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 6 sokak köpeği ve 2 kedi, zehirlenerek ölü olarak bulundu. Hayvan Hakları Derneği Başkanı, bu katliamın durdurulması için yetkililere çağrıda bulundu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 6 sokak köpeği ve 2 kedi ölü olarak bulundu. Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürüldü.

Turgutlu'nun 7'nci Mıntıka, Hamzabeyli Tımarı ve Mustafa Kemal mahalleleri sınırında 6 sokak köpeği ile 2 kedi ölü bulundu. Turgutlu Hayvan Hakları Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğünü belirtti. Sallıtepe paylaşımında, "Yine Turgutlu, yine katliam. 6 sokak köpeği, 2 kedi. Silahla ya da zehirle fark etmiyor. Her yerde bir vahşet yaşanıyor. Nasılsa ceza almıyorlar diye hayvanları gözlerini bile kırpmadan katlediyorlar. Onları sahipsiz sanıyorsunuz ama onların en büyük sahibi yaratıcı. Her şeyi görüyor. Cezasız kalmayacaksınız, emin olun. Allah, onların vebalini sizden ekmeğinizden, ticaretinizden, sağlığınızdan çıkaracak" ifadelerine yer verdi.

Sallıtepe ayrıca yetkililere çağrıda bulunarak, "Artık birileri bu katliamlara 'Dur' demeli. Eğer devlet büyükleri buna dur demeyecekse, kim diyecek?" paylaşımında bulundu.

'ÇOK ŞAŞKINIZ, NEDEN YAPILDI BİLEMİYORUZ'

Dün Turgutlu Ovası'ndaki bahçesinin yakınına gittiğinde 6 sokak köpeği ile 2 kediyi ölü olarak bulduğunu belirten Adnan Arat, "Bu hayvanların kimseye bir zararı yoktu. Çok şaşkınız, neden yapılmış bilemiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da

İstanbul'daki barış zirvesi başladı! İlk sözler Bakan Fidan'dan
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan tansiyonu yükselten sahne
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Samsunspor sezonun ilk transfer bombasını patlattı

Sezonun ilk bombasını patlattı
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.