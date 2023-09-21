Turgutlu'da Dereye Düşen Sokak Köpeği Kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dere yatağına düşen ve vatandaşlar tarafından fark edilen sokak köpeği, Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turgutlu ilçesi Gıda Çarşısı arkasında bulunan dere yatağına birkaç gün önce düştüğü tahmin edilen sokak köpeği, Turgutlu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ekipleri tarafından kurtarılarak tedavisi yapılmak üzere barınağa götürüldü. Olay vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerinin uzun uğraşları sonucu düştüğü dere yatağından kurtarılan sokak köpeğinin bitkin düştüğü görülürken, ekipler gerekli tedavisinin ve beslenmesinin yapılmasının ardından köpeğin tekrar yaşam alanına salınacağını belirtti. - MANİSA