Turgutlu Belediyesi Fırtına ve Yağış Sonrası Devrilen Ağaçlara Anında Müdahale Etti

Turgutlu Belediyesi hafta sonu boyunca etkisini sürdüren fırtına ve yağış sebebiyle devrilen ağaçlara anında müdahale ederek herhangi olumsuz bir durumun yaşanmasının önüne geçti.

Turgutlu Belediyesi hafta sonu boyunca etkisini sürdüren fırtına ve yağış sebebiyle devrilen ağaçlara anında müdahale ederek herhangi olumsuz bir durumun yaşanmasının önüne geçti.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hafta sonunda kenti etkisi altına alan fırtına ve yoğun yağışın ardından çalışmalarını gerçekleştirdi. Mehmet Akif ile 2. Çam Sokak, Öğretmenevi, 6 no.lu Aile Sağlığı Merkezi ve çevresi başta olmak üzere kentin pek çok noktasında olumsuz hava koşulları sebebiyle devrilerek can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan ağaçlara ekipler tarafından müdahale edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kentimizde meydana gelen ani fırtına ve yağış nedeniyle bazı bölgelerde zarar görerek devrilen ağaçlara, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz herhangi bir kazaya mahal vermeden anında müdahale etti. Ekiplerimiz herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması adına çalışmalarına devam edecek" dedi.