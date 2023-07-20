Tunceli'nin renkli siması 'Clinton' trafik kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'nin sevilen renkli simalarından 'Clinton' lakaplı Celal Aslan (55) önceki gün Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Aslan için bugün memleketi Tunceli'de cenaze töreni düzenlendi.

Önceki gün Ankara Kahramankazan'da bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Celal Aslan'ın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tunceli'ye getirildi. Aslan'ın cenaze törenine yakınları ve vatandaşlar katıldı. Aslan için düzenlenen törende helallik alındı ve cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Aslan'ın naaşı, merkeze bağlı Doluküp köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Esprili yönü ve hazır cevaplılığı ile tanınan Aslan, zaman zaman Tunceli protokolü tarafından da davetlere çağrılıyordu. - TUNCELİ