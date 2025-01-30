Tunceli'de şap hastalığı paniği: İlçede karantina uygulaması başladı

Tunceli'de şap hastalığı paniği yaşanıyor. Kentte artan vakaların ardından Tunceli'nin Pertek Kaymakamlığı'ndan yapılı aldığı bir dizi önlemi açıkladı.

İLÇEDE KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLADI

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde şap hastalığı vakalarının arttığı belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "İlçemizin tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası uygulamaya konularak hayvan giriş ve çıkışının yasaklanmasına İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonunca karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.