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Tunceli'de şap hastalığı paniği: İlçede karantina uygulaması başladı

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Tunceli'nin Pertek ilçesinde şap hastalığı vakalarının artış göstermesi üzerine kaymakamlık tarafından önlemler alındı. İlçede hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde görülen vaka artışı nedeniyle 30 günlük gözetim karantinası uygulanacağı belirtildi.

Tunceli'de şap hastalığı paniği yaşanıyor. Kentte artan vakaların ardından Tunceli'nin Pertek Kaymakamlığı'ndan yapılı aldığı bir dizi önlemi açıkladı.

İLÇEDE KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLADI

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde şap hastalığı vakalarının arttığı belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "İlçemizin tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası uygulamaya konularak hayvan giriş ve çıkışının yasaklanmasına İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonunca karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Tunceli'de şap hastalığı paniği: İlçede karantina uygulaması başladı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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