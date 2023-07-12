Tunceli'de kaybolan kekliği bulana bin lira ödül

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Dursun Biçici, kaybolan kekliğini bulan kişiye bin lira ödül verecek.

Biçici, AA muhabirine, kekliğini Tepebaşı Mahallesi'nde kaybettiğini söyledi.

Hayvanın bulunması için arama çalışması başlattığını belirten Biçici, "Kekliğe bir an önce kavuşmayı arzu ediyorum. O yüzden de bulan kişiye bin lira para ödülü vereceğim." dedi.

Biçici, kekliğin bulunması halinde mahalle muhtarı Sinan Biçici'ye teslim edilmesini istedi.